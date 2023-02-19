فوز كفر الشيخ على أسوان ضمن مباريات دورى منتخبات كرة السلة للصم بنات.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهد ملعب مركز شباب الحرمين بالإسكندرية، فوز منتخب كفر الشيخ على منتخب أسوان، بنتيجة 8/ 3، ضمن منافسات النسخة الثالثة من دوري منتخبات كرة السلة للصم بنات، و الذي تنظمه الوزارة من خلال الإدارة المركزية لشئون الوزير "مكتب قادرون باختلاف" بالتعاون مع الإدارة المركزية لمراكز الشباب و الهيئات بمشاركة 19 محافظة المقامة فى الفترة من 18 حتى 23 فبراير الجاري، بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن منتخب المحافظة يلعب ضمن المجموعة الثالثة و يهدف دوري منتخبات كرة السلة للصم بنات إلي توسيع قاعدة الممارسة وجذب الفتيات من ذوي الإعاقة السمعية لممارسة الرياضة و لإكتشاف المواهب وزيادة الانتماء لديهم.

قسمت المحافظات المشاركة إلى 4 مجموعات ضمت كل مجموعة 5 منتخبات ماعدا المجموعة الأولي، والتي ضمت 4 محافظات "القليوبية،المنوفية، بورسعيد، الأقصر " وضمت المجموعة الثانية محافظات " بني سويف، الاسكندرية، السويس، دمياط، الوادي الجديد" بينما ضمت المجموعة الثالثة منتخب كفر الشيخ، مشاركته بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، يرافق الفريق مصطفى الحلو منسق مكتب قادرون بإختلاف و تضم المجموعة أيضاً محافظات " الجيزة، أسيوط، الفيوم، أسوان" فيما ضمت المجموعة الرابعة محافظات "القاهرة، المنيا، البحيرة، قنا، شمال سيناء".