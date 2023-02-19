اليوم السابع
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فوز كفر الشيخ على أسوان ضمن مباريات دورى منتخبات كرة السلة للصم بنات.. صور

الأحد، 19 فبراير 2023 03:11 م
فوز كفر الشيخ على أسوان ضمن مباريات دورى منتخبات كرة السلة للصم بنات.. صور منتخبات كرة السلة للصم بنات
كفر الشيخ - محمد سليمان

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شهد ملعب مركز شباب الحرمين بالإسكندرية، فوز منتخب كفر الشيخ على منتخب أسوان، بنتيجة 8/ 3، ضمن منافسات النسخة الثالثة من دوري منتخبات كرة السلة للصم بنات، و الذي تنظمه الوزارة من خلال الإدارة المركزية لشئون الوزير "مكتب قادرون باختلاف" بالتعاون مع الإدارة المركزية لمراكز الشباب و الهيئات بمشاركة 19 محافظة المقامة فى الفترة من 18 حتى 23 فبراير الجاري، بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.
 
أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن منتخب المحافظة يلعب ضمن المجموعة الثالثة و يهدف دوري منتخبات كرة السلة للصم بنات إلي توسيع قاعدة الممارسة وجذب الفتيات من ذوي الإعاقة السمعية لممارسة الرياضة و لإكتشاف المواهب وزيادة الانتماء لديهم.
 
قسمت المحافظات المشاركة إلى 4 مجموعات ضمت كل مجموعة 5 منتخبات ماعدا المجموعة الأولي، والتي ضمت 4 محافظات "القليوبية،المنوفية، بورسعيد، الأقصر " وضمت المجموعة الثانية محافظات " بني سويف، الاسكندرية، السويس، دمياط، الوادي الجديد"  بينما ضمت المجموعة الثالثة منتخب كفر الشيخ، مشاركته بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، يرافق الفريق مصطفى الحلو منسق مكتب قادرون بإختلاف و تضم المجموعة أيضاً محافظات " الجيزة، أسيوط، الفيوم، أسوان"  فيما ضمت المجموعة الرابعة محافظات "القاهرة، المنيا، البحيرة، قنا، شمال سيناء".
 
كفر-الشيخ-يفوز-على-أسوان-ضمن-مباريات-دوري-منتخبات-كرة-السلة-للصم-بنات--(1)
 

كفر-الشيخ-يفوز-على-أسوان-ضمن-مباريات-دوري-منتخبات-كرة-السلة-للصم-بنات--(2)
 

كفر-الشيخ-يفوز-على-أسوان-ضمن-مباريات-دوري-منتخبات-كرة-السلة-للصم-بنات--(3)
 

كفر-الشيخ-يفوز-على-أسوان-ضمن-مباريات-دوري-منتخبات-كرة-السلة-للصم-بنات--(4)
 

كفر-الشيخ-يفوز-على-أسوان-ضمن-مباريات-دوري-منتخبات-كرة-السلة-للصم-بنات--(5)
 

 


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