مقتل 3 بينهم حاكم إقليم تابع لإدارة طالبان فى انفجار بأفغانستان

وكالات الأنباء

قالت الشرطة الأفغانية إن انفجارا وقع فى مكتب حاكم إقليم بلخ التابع لإدارة طالبان شمالى البلاد، اليوم الخميس، مما أسفر عن مقتله مع اثنين آخرين.

وقال المتحدث باسم شرطة بلخ محمد آصف وزيري، حسبما نقلت "سكاى نيوز" "وقع انفجار اليوم حوالي الساعة التاسعة صباحا (بحسب التوقيت المحلي) داخل الطابق الثاني من مكتب الحاكم، وتسبب الانفجار في مقتل "الحاكم" مولوي محمد داود مزمل واثنين من المدنيين".

وأضاف أن الشرطة تجري تحقيقا وستقدم مزيدا من التفاصيل بمجرد أن يتضح الأمر.

ونقلت الأسوشيتد برس عن المتحدث باسم شرطة طالبان قوله إن قنبلة قتلت حاكم ولاية بلخ واثنين آخرين في مزار الشريف في افغانستان اليوم الخميس.

ولم يعرف على الفور سبب الانفجار، كما لم يعلن أحد على الفور مسؤوليته عن الهجوم.