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حركة طالبان تعلن مقتل زعيم داعش وقيادات من التنظيم فى عملية عسكرية

الإثنين، 27 فبراير 2023 09:29 م
حركة طالبان تعلن مقتل زعيم داعش وقيادات من التنظيم فى عملية عسكرية قوات طالبان
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعلنت الحكومة الأفغانية، مقتل "قاري فاتح"، القائد العسكري "أمير الحرب" في تنظيم داعش الإرهابي في أفغانستان أو ما يعرف بـ "ولاية خراسان".

وقال طالبان في بيان، اليوم الإثنين، إن "فاتح" هو العقل المدبر للعمليات الأخيرة في العاصمة "كابول" بما في ذلك الهجوم على البعثات الدبلوماسية والمساجد وأهداف أخرى.

وكشف المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، إن اغتيال قائد داعش تم في عملية عسكرية للقوات الأفغانية، موضحا أن العملية أسفرت عن مقتل 3 من أعضاء داعش بينهم زعيم داعش في شبه القارة الهندية إعجاز أمين أهنجار.

وأوضح "مجاهد" أنه تم أيضًا اعتقال عدد من أعضاء داعش الآخري، بما في ذلك رعايا أجانب يخططون لهجمات مميتة في الأيام الأخيرة.

 

 


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