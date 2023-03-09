مصرع طفل داخل ورشة ميكانيكا بالشرقية

استقبل مستشفى فاقوس المركزى بمحافظة الشرقية، جثة طفل فى الثانية عشر من عمره، وتبين حدوث وفاته داخل ورشة مكانيكا بنطاق مركز فاقوس.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى فاقوس المركزى، بوصول" باسم إ ع " 12 سنة جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة بالمستشفى.
وتبين من التحريات الأولية ان الوفاة حدثت داخل ورشة ميكانيكا بنطاق مركز فاقوس، وجارى معرفة سبب الوفاة من قبل ضباط المباحث، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة، التى قررت طلب تحريات المباحث حول الواقعة وكيفية حدوثها.
يذكر ان مبيض محارة قد لقى مصرعه، متأثرا بإصابته إثر سقوط من علو أثناء العمل على سقالة نطاق مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى أبوحماد المركزى، بوصول" أحمد ج أ " 33 عاما مبيض محارة جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.
وتبين من التحريات حدوث اصابته التى اودت بحياته إثر سقوطه من علو أثناء العمل على سقالة أمام منزل بقرية العباسة نطاق مركز ابوحماد، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة، التى قررت طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية، وتسليم الجثمان لذويه لدفنه.
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استقبل مستشفى فاقوس المركزى بمحافظة الشرقية، جثة طفل فى الثانية عشر من عمره، وتبين حدوث وفاته داخل ورشة مكانيكا بنطاق مركز فاقوس.
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