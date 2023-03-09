محافظ كفرالشيخ يتفقد المركز التكنولوجى بالديوان العام ويلتقى المواطنين.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ والدكتور عمرو البشبيشى نائب المحافظ، المركز التكنولوجى بالديوان العام، فى إطار متابعة المحافظ للخدمات التى تقدمها المراكز التكنولوجية، ضمن خطة المحافظة فى تيسير تقديم الخدمات للمواطنين.

جاء ذلك بحضور اللواء عبدالغفار الديب، السكرتير المساعد، والدكتورة أمانى شاكر، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة.

والتقى محافظ كفر الشيخ، بعدد من المواطنين أثناء تواجدهم بالمركز التكنولوجى، لتقديم طلباتهم، واستمع لهم، موجها بسرعة انتهاء طلبات المواطنين، مشيدًا بنظام العمل بالمركز التكنولوجى، وحسن استقبالهم.

وقال عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، إنه تم الانتهاء من تدريب العاملين بالمركز التكنولوجى، و36 إدارة خلفية بالديوان العام، وذلك تفعيلا للتحول الرقمى فى تأدية الخدمات للمواطنين لضمان الجودة والسرعة فى تلبية خدماتهم والوصول إلى أعلى معدل لرضا المواطنين.

يذكر أن المراكز التكنولوجية تقدم 142 خدمة، على منظومة تطوير خدمات المحليات من خلال 13 مركزا بمجالس المدن، وعدد المعاملات السنوية 158 ألف طلب، بالإضافة لمركز متنقل لتقديم كافة الخدمات بالمناطق النائية والقرى، والأماكن المزدحمة، وأبرزها جميع خدمات السداد من دفع إيجار وأقساط، وكافة أنواع التراخيص " محلات وإشغالات، واعلانات، هدم، بناء، تعليه، ترميم، تعديل "، وطلب توصيل مرافق" كهرباء مياه"، وطلبات المطابقة الخاصة بالهيئة الهندسية، والاشتراطات البنائية الجديدة، بالإضافة إلى خدمات، تراخيص المحلات الجديدة على قانون 154 لسنة 2019، لتوفير كافة سبل الراحة بالإضافة إلى مواكبة عصر التطور التكنولوجى، والتحول الرقمى، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، ومتابعة عماد الدين شعلان، المشرف العام على المركز التكنولوجية، ولجنة متابعة المراكز التكنولوجية.



الاهالي اثناء تواجدهم بالمركز التكنولوجي



جانب من لقاء المحافظ بالمواطنين في المركز التكنولوجي



جانب من متابعة المحافظ للمركز التكنولوجي



حوار بين المحافظ والمواطنين



لقاء المحافظ بالمواطني بالمركز التكنولوجي



متابعة اداء العمل بالمركز التكنولوجي بالديوان



متابعة سير العمل بالديوان العام