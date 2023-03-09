محافظ المنوفية يشارك فى افتتاح جناح "أيادى مصر" بمعرض القاهرة الدولى

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بدعم وتطوير قطاع الصناعات الحرفية واليدوية والتراثية لزيادة الفرص التسويقية لصغار المنتجين من جميع محافظات الجمهورية .

تفقد الوزراء والمحافظين جناح محافظة المنوفية، والذى تضمن مجموعة من أشهر المنتجات الحرفية واليدوية والتراثية التى تشتهر بها المنوفية عن غيرها من المحافظات الأخرى كالسجاد اليدوى، والصدف، الفخار، والكليم، والجوبلان، والسيرما، الأرابيسك، والنجف والتحف الإسلامية، وغيرها من الصناعات المتنوعة.

وأشاد وزير التنمية المحلية ومحافظ المنوفية، بكافة المنتجات المعروضة وجودتها التى تعد أكثر جودة من مثيلاتها بالأسواق الخارجية.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن الدولة المصرية تولى اهتماماً كبيراً بدعم وتطوير قطاع الصناعات الحرفية لما تساهم به فى التمكين الإقتصادى للمرأة والشباب وتنمية المجتمعات المحلية، مشيراً إلى أن الوزارة أطلقت مشروع أيادى مصر لدعم وإنتاج وتسويق المنتجات الحرفية والتراثية بإعتباره مشروعاً قومياً يستهدف كافة الفئات المراة والشباب والأسرة المصرية بصفة عامة، مضيفاً أنه تم تخصيص عدد من الأجنحة لجميع محافظات الجمهورية بشكل مجانى فى معرض القاهرة الدولى وذلك لدعم صغار الحرفيين وإتاحة الفرصة لمنتجى الحرف اليدوية والتراثية من جميع المحافظات لتسويق منتجاتهم.

ومن جانبه، أكد محافظ المنوفية، أن المحافظة تعد قلعة للصناعات اليدوية المتميزة، مشيراً إلى مدى حرصه واهتمامه الدائم على مشاركة المحافظة بكافة المعارض المختلفة على المستوى المحلى والدولى للمساهمة فى ترويج وتسويق الصناعات والمنتجات الحرفية بهدف تعريف المستهلك بها، فضلاً عن خلق فرص عمل حقيقة للشباب والمرأة المعيلة، كما أكد على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة لصغار المصنعين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتذليل العقبات التى تواجههم تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 20230.

جدير بالذكر أن مباردة أيادي مصر هي منصة الالكترونية أطلقتها وزارة التنمية المحلية في يوم المرأة المصرية في مارس 2021 بهدف التسويق الالكتروني للمنتجات اليدوية والتراثية وذلك بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي وبالتعاون مع شركة إي-أسواق مصر ، ويأتي المشروع في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي بهدف تمكين الفئات المهمشة وتقديم الدعم في خلق فرص عمل وتوظيف الشباب والتي تؤدى جميعها الي التنمية في الريف ودعم المجتمعات المحلية وخاصة فئات الشباب والمرأة في تسويق منتجاتهم ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر .