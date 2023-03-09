محافظ الفيوم يشارك فى افتتاح جناح "أيادى مصر" بمعرض القاهرة الدولى بدورته الـ56

الفيوم رباب الجالي

شارك الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، في افتتاح جناح "أيادي مصر"، الذي تنطمه وزارة التنمية المحلية ممثلة في مشروع "أيادي مصر"، للمرة الأولى بمعرض القاهرة الدولى فى دورته الـ 56 المنعقدة خلال الفترة من 9 : 18 مارس الجاري، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وعدد من المحافظين، والسفراء، وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.

وأشار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن مشاركة "أيادى مصر" فى معرض القاهرة الدولي الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، يهدف إلى تعريف زوار المعرض بالمنصة الإلكترونية لأيادي مصر، وكيفية التسجيل عليها، وأهدافها، وما تسهم به بشكل مباشر في دعم الحرف اليدوية، فضلاً عن زيادة فرص التسويق الإليكتروني لها، وفتح أسواق جديدة للعارضين على المستويين المحلي والدولي، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب والفتيات والمرأة، للمساهمة في القضاء على البطالة، بما يتواكب مع جهود الدولة للتمكين الاقتصادى للمرأة والشباب، وتعزيز ودعم جهود الحكومة نحو التحول الرقمي، من خلال المشاريع والمبادرات التي يتم تدشينها، ومنها منصة "أيادى مصر الإليكترونية"، بالشراكة مع برنامج الاغذية العالمي وبالتعاون مع شركة إي-أسواق مصر.

ولفت الوزير إلى استمرار جهود الوزارة في دعم وتطوير منصة "أيادى مصر" لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية، والتعاون مع كافة الجهات المعنية للنهوض بالمنصة، وتطوير استراتيجية تسويق المنتجات الحرفية والتراثية داخلياً وخارجياً خلال الفترة المقبلة، وأضاف ان الوزارة وفرت عدد من الأجنحة لكل محافظات الجمهورية (الـ 27 محافظة) بشكل مجاني لعرض المنتجات اليدوية والتراثية من كل المحافظات، بهدف زيادة فرص التسويق لصغار المنتجين من جميع محافظات الجمهورية.

فيما أكد محافظ الفيوم، حرص المحافظة على المشاركة في هذا الحدث المهم، والمعارض المماثلة، بهدف التعريف بالمنتجات اليدوية والحرفية التى تشتهر بها محافظة الفيوم، والتسويق للأعمال والحرف اليدوية والصناعات التراثية التي تشتهر بها المحافظة على نطاق أوسع، مشيراً أن ذلك يأتي في ضوء اهتمام الدولة المصرية وقيادتها السياسية بدعم وتطوير قطاع الصناعات الحرفية، لدوره الكبير في التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب وتنمية المجتمعات المحلية، وكذلك دعم صغار الحرفيين وإتاحة الفرصة لمنتجي الحرف اليدوية والتراثية من جميع محافظات مصر لتسويق منتجاتهم.

وعقب افتتاح المعرض، تفقد وزيرا التنمية المحلية، والبيئة، ومرافقوهم من المحافظين والسفراء، أجنحة العارضين من المحافظات المختلفة التى شملت عرض منتجات جميع المحافظات، وأشادوا بجودة المنتجات المعروضة.

الجدير بالذكر، أن الجناح الخاص بعرض منتجات محافظة الفيوم، ضم تشكيلة كبيرة من الأعمال اليدوية التي تشتهر بها المحافظة مثل السجاد، والخوص، والخزف، والفخار، وعدد من المشغولات اليدوية والتراثية تحت إشراف الدكتورة هويدا مدحت منسق منصة أيادي مصر بمحافظة الفيوم.



محافظ الفيوم يشارك فى افتتاح جناح أيادي مصر



محافظ الفيوم يشارك فى افتتاح جناح أيادي مصر



محافظ الفيوم يشارك فى افتتاح جناح أيادي مصر