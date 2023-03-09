محافظ الدقهلية يحيل 72 محضرا بالمخالفات التموينية للنيابة العامة

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة، بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وفى هذا الصدد، قال محافظ الدقهلية إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أو اللجان الخماسية بالمراكز والمدن أسفرت عن تحرير 72 محضرا بالمخالفات، بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وقرر "مختار" إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد إطلاعه على التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية، التي تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات، وكذلك تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية. ووجه مختار لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها.

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية أن الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز ومدن جمصة والمنصورة ونبروه وميت غمر، والمطرية وبني عبيد، وأن المحاضر التى تم تحريرها عبارة عن 16 محضر نقص وزن، و9 محاضر عدم مطابقة للمواصفات، و4 محاضر تصرف في دقيق بكمية قدرها 29 شيكارة، و1 محضر عدم وجود سجل تفتيش و1 محضر مبيعات وهمية بعدد 600 رغيف، و24 محضر عدم إعلان عن الأسعار، و8 محاضر عدم وجود شهادة صحية، و6 محاضر ذبح خارج السلخانة، و2 محضر بيع بأزيد من السعر الرسمى السجائر، و1 محضر غش تجاري، وتم التحفظ على 165 كجم لحم بلدى و350 كجم أرز أبيض وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى ذات السياق استمرت حملات المرور والتفتيش من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن والأحياء، حيث تمت متابعة تنفيذ أعمال اللجنة الخماسية بمركز ومدينة ميت غمر باشراف ومتابعة اللواء وجدي الجرواني، رئيس المركز والمدينة وبمركز ومدينة المطرية بإشراف ومتابعة المحاسب نادر محيى الدين رئيس المركز والمدينة، وبمركز ومدينة بني عبيد بإشراف ومتابعة المحاسب المتولى عبد العال رئيس المركز والمدينة، وتم تحرير المحاضر بالمخالفات التى تم ضبطها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الدقهلية تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة، والطب البيطرى، وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين، وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.