محافظ الدقهلية يدشن منظومة النظافة الجديدة بأجا ويفتتح الموقف العمومى بعد تطويره

قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، اليوم الخميس بتدشين منظومة النظافة الجديدة بمدينة أجا، والتي تضم 7 سيارات 5 طن قلاب، و 1 سيارة مكبس 6 طن ، و 1 لودر زاحف، وعدد 97 صندوق نظافة وحاوية، بالإضافة إلي جميع المعدات القديمة، لتطوير منظومة النظافة بالمدينة.

جاء ذلك خلال زيارته لمركز ومدينة أجا، بحضور المحاسب أحمد البنداري مدير عام المواقف بالمحافظة ، حاتم قابيل رئيس مركز ومدينة أجا.

وافتتح "المحافظ" موقف أجا العمومي بعد تطويره علي مساحة 4 آلاف متر مربع، ويضم عدد 40 باكية، ويستوعب عدد 220 عربية وتم مراعاة الزيادة المستقبلية للموقف ، ويضم الموقف كافة الخطوط لربط مدينة أجا بمختلف المحافظات ومراكز وقري المحافظة.

ووجه " المحافظ " لرئيس مركز ومدينة أجا بوضع خطة عمل متكاملة لمنظومة النظافة الجديدة لتغطية كافة الشوارع حفاظا علي المظهر الجمالي والحضاري للمدينة ورفع القمامة اول بأول.

وأشار " مختار " الي أنه تم وضع خطة لإنشاء وتطوير كافة المواقف العمومية بمختلف مدن المحافظة لتسهيل حركة تنقل المواطنين من والي المحافظات والمدن والقرى.

والتقي " المحافظ " بعدد من المواطنين واستمع الي مطالبهم ومشاكلهم ووجه بسرعة دراستها وحلها.

وأكد " مختار " علي أننا نعمل جميعاً في الجهاز التنفيذي للمحافظة لتلبية احتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية سواء التعليمية أو الصحية وغيرها .

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ببناء الإنسان المصري من خلال توفير كافة الخدمات في القطاعات المختلفة، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.