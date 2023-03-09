اليوم السابع
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محافظ الأقصر يتفقد خطط تطوير الأسواق والمواقف في المدن.. صور

الخميس، 09 مارس 2023 09:52 م
محافظ الأقصر يتفقد خطط تطوير الأسواق والمواقف في المدن.. صور محافظ الأقصر يتفقد خطط تطوير الأسواق
الأقصر – أحمد مرعى

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وجه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بسرعة انجاز مشروعات تطوير الأسواق والمواقف بالمحافظة، والتي يتم تنفيذها ضمن خطة المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها داخل مدينتي الأقصر والبياضية، مكلفا بدراسة ووضع التصور الملائم لاستغلال المساحات الفضاء أمام المواقف بما يعود بالنفع على المواطنين مع إضفاء المظهر الحضاري والجمالي وتحسين الصورة البصرية في المواقف والأسواق. 

وتشهد مدينة الأقصر  تنفيذ مشروع تطوير سوق الخضر والفاكهة بشرق السكة الحديد، حيث تم الإنتهاء من المرحلة الأولى من أعمال التطوير بمسطح 1300 م بنسبة تنفيذ 95%، وجاري العمل في المرحلة الثانية والتي تشمل الجزء الأوسط بعدد (89) باكيه، حيث من المقرر أن تشمل أعمال تطوير سوق الخضر والفاكهة إعادة تخطيط البايكات بالسوق على مساحة 3725 م2. 
 
كما تتم أعمال تطوير موقف سيارات الحبيل وموقف سيارات الزينية شرق السكة الحديد واللذان يتسعان لعدد 279 سيارة.
 
في الوقت ذاته يتم تنفيذ مشروع تطوير موقف سيارات البياضية الذي تنفذه إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والذي وصلت نسبة التنفيذ به إلى 95% ، والذي يتضمن إنشاء مسجد بسعة 200 مصلي لخدمة الموقف، وإنشاء عدد (11) محل تجاري جديد بالإضافة إلى تنفيذ أعمال تطوير شاملة بالموقف وعمل أسوار تحيط بالموقف مع تطبيق طابع الهوية البصرية الخاص بالمحافظة، وجاري الإنتهاء من أعمال الرصف وتركيب الانترلوك داخل الموقف. 
 
 وتأتي أعمال التطوير في إطار خطة الدولة لإنشاء وتطوير مواقف السيارات بما يتسم مع الطابع الحضاري والنموذجي والجمالي، وتطوير وتحديث الأسواق الرسمية والعشوائية، وإنشاء أسواق حديثة مطورة بديلة بما يحقق حياة كريمة للمواطنين.
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محافظ الأقصر يتفقد خطط تطوير الأسواق 

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محافظ الأقصر يتفقد خطط تطوير الأسواق 

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محافظ الأقصر يتفقد خطط تطوير الأسواق 

 


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