محافظ الأقصر يتفقد خطط تطوير الأسواق والمواقف في المدن.. صور

وتشهد مدينة الأقصر تنفيذ مشروع تطوير سوق الخضر والفاكهة بشرق السكة الحديد، حيث تم الإنتهاء من المرحلة الأولى من أعمال التطوير بمسطح 1300 م بنسبة تنفيذ 95%، وجاري العمل في المرحلة الثانية والتي تشمل الجزء الأوسط بعدد (89) باكيه، حيث من المقرر أن تشمل أعمال تطوير سوق الخضر والفاكهة إعادة تخطيط البايكات بالسوق على مساحة 3725 م2.

كما تتم أعمال تطوير موقف سيارات الحبيل وموقف سيارات الزينية شرق السكة الحديد واللذان يتسعان لعدد 279 سيارة.

في الوقت ذاته يتم تنفيذ مشروع تطوير موقف سيارات البياضية الذي تنفذه إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والذي وصلت نسبة التنفيذ به إلى 95% ، والذي يتضمن إنشاء مسجد بسعة 200 مصلي لخدمة الموقف، وإنشاء عدد (11) محل تجاري جديد بالإضافة إلى تنفيذ أعمال تطوير شاملة بالموقف وعمل أسوار تحيط بالموقف مع تطبيق طابع الهوية البصرية الخاص بالمحافظة، وجاري الإنتهاء من أعمال الرصف وتركيب الانترلوك داخل الموقف.

وتأتي أعمال التطوير في إطار خطة الدولة لإنشاء وتطوير مواقف السيارات بما يتسم مع الطابع الحضاري والنموذجي والجمالي، وتطوير وتحديث الأسواق الرسمية والعشوائية، وإنشاء أسواق حديثة مطورة بديلة بما يحقق حياة كريمة للمواطنين.