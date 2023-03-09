حياة كريمة بالأقصر.. مجلس قروى النمسا يعمل يوميا فى مشروعات الصرف الصحى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر ، تواصل العمل بكل جدية فى المبادرة الرئاسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا، بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها.

وفى هذا الصدد يقول ياسر حلمي عباس رئيس مجلس قروي النمسا، أنه تابع على مدار اليومين الماضيين العمل بالصرف الصحى بالمساوية ضمن مبادرة حياة كريمة، بتنفيذ شركة المقاولون العرب تحت إشراف المهندس محمود عبد العاطي بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بجهاز مشروعات محافظة الأقصر.

وأوضح رئيس مجلس قروي النمسا، لـ"اليوم السابع"، أنه يجرى بمتابعة إستمرار العمل بالصرف الصحي بالقرايا ضمن مبادرة حياة كريمة، بتنفيذ شركة المقاولون العرب تحت إشراف المهندس محمود عبدالعاطي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بجهاز مشروعات محافظة الأقصر، وجاري متابعة جميع المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة، كما يجري متابعة المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد ياسر حلمى، أنه يتم العمل بتوصيل أسلاك الكهرباء بالأعمدة الجديدة ضمن مبادرة حياة كريمة بالنمسا، كما تم توصيل مرافق المياه بمجمع الخدمات الحكومية بالنمسا، كما أنه يجرى العمل فى إنشاء مركز تنمية الأمومة والطفولة ضمن مبادرة حياة كريمة بالنمسا، حيث يتكون المبنى من طابقين :- (الدور الأرضي يتكون من صالة ألعاب رياضية - تخاطب - مركز علاج طبيعي - حضانة - والدور الأول علوي يتكون من فصل محو أمية - ورشة تدريب - عيادة تنظيم أسرة - مركز مودة)، وذلك تحت إشراف جهاز تعمير البحر الأحمر بإشراف المهندس أحمد سعيد والمهندس أحمد عبد الخالق، والشركة المنفذة للمشروع شركة بداية للتشييد والبناء بإشراف المهندس جمال ناصر والمهندس حسام الدين حمادة تحت إشراف وزارة التضامن الإجتماعي، وجاري متابعة جميع المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة.