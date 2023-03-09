كوريا الشمالية تطلق صاروخا قصير المدى باتجاه البحر

وكالات الأنباء

قال جيش كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا قصير المدى SRBM باتجاه البحر الأصفر.

وقالت هيئة الأركان المشتركة فى كوريا الجنوبية، فى بيان، نقلته "سكاى نيوز"، إن الصاروخ أطلق، قرابة الساعة 09:20 بتوقيت جرينتش، من محيط نامبو الساحلية الغربية فى كوريا الشمالية.

وقال الجيش الكورى الجنوبى "نحافظ على وضع الاستعداد الكامل وتعزيز المراقبة بالتزامن مع التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

ولم يصدر جيش الجنوب على الفور تقييما لمدى تحليق الصاروخ الباليستى قصير المدى، بحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

وجاء الإطلاق بعد أن حذرت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، الثلاثاء الماضي، من أن بلادها مستعدة لاتخاذ "إجراء سريع وساحق" ضد الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية حيث يوسع الحلفاء تدريباتهم العسكرية للتعامل مع "التهديدات النووية" الكورية الشمالية.