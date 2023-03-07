سول ترفض مزاعم بيونج يانج بإطلاقها المدفعية بالقرب من الحدود بين الكوريتين

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نفى الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الثلاثاء، مزاعم كوريا الشمالية بأن سول أطلقت أكثر من 30 قذيفة مدفعية على ميدان رماية بالقرب من الحدود بين الكوريتين.



وذكرت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية - في بيان، أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - أنه لم يكن هناك إطلاق نيران مدفعية من قبل الجيش الكوري في المنطقة التي يدعي الشمال حدوث إطلاق النار فيها، مؤكدة أن مزاعم هيئة الأركان العامة للجيش الكوري الشمالي ليست صحيحة ولا أساس لها.



وأشارت (يونهاب) إلى أن المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري الشمالي قد أدعى أن إطلاق النار وقع في الميدان في مدينة "باجو" الواقعة شمال غربي سول، في وقت سابق اليوم، ووصفه بـ"عمل استفزازي عسكري خطير للغاية"، مضيفة أنه بعد إطلاق النيران أُمرت وحدات المدفعية التابعة للفليق الثاني بالاستعداد للهجوم، واتخذت خطوة لتكثيف المراقبة الشاملة في الخطوط الأمامية والاستعداد القتالي المضاد للطائرات.