وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت)، نقلاً عن مصادر ميدانية، أن قوات الجيش اليمني شنت قصفًا صاروخيًا استهدف تعزيزات للميليشيا الحوثية في منطقة العرايف، بعزلة العود، غربي مديرية قعطبة، إثر وصولها من اتجاه محافظة إب، مشيرة إلى أن القصف كبّد ميليشيا الحوثى خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.