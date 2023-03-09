وجددت فرنسا دعوتها للحكومة الإسرائيلية، بموجب التزاماتها الدولية كقوة احتلال، لحماية المدنيين الفلسطينيين.

كما حثت فرنسا - بحسب بيان الخارجية الفرنسية - الأطراف على احترام الالتزامات التي تعهدوا بها فى اجتماع العقبة فى 26 فبراير الماضى وتنفيذ مطالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 20 فبراير، ولا سيما تلك المتعلقة بوقف جميع أشكال العنف ضد المدنيين.



وذكر الخارجية الفرنسية أنه "فى هذا السياق، من الضروري استعادة منظور سياسي لصالح حل الدولتين تعيشان جنبا إلى جنب فى سلام وأمن".



يشار إلى أنه في يوم الثلاثاء الماضي، قُتل 6 فلسطينيين وأصيب 26 آخرون برصاص الجيش الإسرائيلى الذى داهم مخيم جنين للاجئين شمالى الضفة الغربية المحتلة.