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فحص 10 آلاف طفل حديث الولادة ضمن مبادرة الرئيس لعلاج ضعف السمع بالمنيا

الخميس، 09 مارس 2023 11:48 ص
فحص 10 آلاف طفل حديث الولادة ضمن مبادرة الرئيس لعلاج ضعف السمع بالمنيا المبادرة الرئاسية لعلاج ضعف السمع لدى الأطفال حديثى الولادة
المنيا – حسن عبد الغفار

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أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، فحص 10 آلاف طفل حديثى الولادة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية لعلاج ضعف السمع لدى الأطفال حديثى الولادة، وذلك خلال شهر فبراير الماضى، بهدف الحفاظ على صحة وسلامة الطفل المصرى.

 

وقال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم توقيع الكشف والفحص الطبى على 10 آلاف و905 أطفال حديثى الولادة بالوحدات ومراكز الرعاية الأساسية بكافة مدن ومراكز محافظة المنيا خلال شهر فبراير الماضى.

 

وأشار الدكتور محمد سمير مدير إدارة الرعاية الأساسية والمنسق العام للمبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا، إلى أن الحملة تهدف إلى أن توقيع الكشف المبكر، وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثى الولادة، كما أنه فى حالة اكتشاف إصابة الطفل بضعف السمع يتم إعادة الكشف مرة أخرى بعد أسبوع وبعد التأكيد يتم تحويل الطفل لعيادة الإحالة لإجراء الفحوصات اللازمة وتلقى العلاج اللازم، مشيرًا أن الكشف والعلاج مجانى بالكامل.


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