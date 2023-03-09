اليوم السابع
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الخميس، 09 مارس 2023 02:56 م
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عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

الخميس، 09 مارس 2023 02:33 م
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى المسجد الأقصى ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)

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اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة. 

ونفذّ المُستوطنون جولات استفزازية، وأدَّوا طقوسا تلمودية فى باحات الأقصى خاصة عند الجزء الشرقى، بحماية من شرطة الاحتلال التي عززت انتشارها داخله وعند أبوابه، ودققت في البطاقات الشخصية للوافدين إلى المسجد. 

ويقتحم المُستوطنون باحات الأقصى بشكل شبه يومى، وتزداد الاقتحامات وتيرة وكثافة فى الأعياد اليهودية والمناسبات الخاصة بدولة الاحتلال. 

من جانب أخر أصيب أربعة صيادين فلسطينيين، اليوم الخميس، برصاص بحرية الاحتلال الإسرائيلى أثناء ممارستهم الصيد فى بحر مدينة غزة. 

وأطلقت زوارق الاحتلال الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط صوب مركب صيد على متنه أربعة صيادين قبالة شاطئ بحر مدينة غزة، ما أدى إلى إصابتهم. 

وتتعمد قوات الاحتلال يوميًا استهداف الصيادين والمزارعين لحرمانهم من ممارسة عملهم وتحصيل لقمة عيشهم من خلال إطلاق النار وقنابل الغاز السام باتجاههم. 

 


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