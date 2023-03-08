مستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

رام الله (أ ش أ)

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال، فى ثانى أيام ما يسمى "عيد المساخر" اليهودى.

ونفذ المستوطنون الذين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، جولات استفزازية في باحاته، وقاموا بتأدية طقوس تلمودية في باحاته وقرب أبوابه، بحماية من شرطة الاحتلال التى عززت انتشارها داخل الأقصى وعند أبوابه، وتم التدقيق في البطاقات الشخصية والتضييق على الوافدين إلى المسجد.

وفى وقت سابق، أصيب مواطنان فلسطينيان بالرصاص وآخرون بالاختناق، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة "بيت أمر"، ومخيم العروب، وقرية خرسا، بمحافظة الخليل الواقعة بجنوب الضفة الغربية.