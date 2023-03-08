اليوم السابع
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مستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

الأربعاء، 08 مارس 2023 11:35 ص
مستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى اقتحام المسجد الأقصى ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)

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اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال، فى ثانى أيام ما يسمى "عيد المساخر" اليهودى.

ونفذ المستوطنون الذين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، جولات استفزازية في باحاته، وقاموا بتأدية طقوس تلمودية في باحاته وقرب أبوابه، بحماية من شرطة الاحتلال التى عززت انتشارها داخل الأقصى وعند أبوابه، وتم التدقيق في البطاقات الشخصية والتضييق على الوافدين إلى المسجد.

وفى وقت سابق، أصيب مواطنان فلسطينيان بالرصاص وآخرون بالاختناق،  خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة "بيت أمر"، ومخيم العروب، وقرية خرسا، بمحافظة الخليل الواقعة بجنوب الضفة الغربية.

واقتحمت قوات الاحتلال منطقتي "عصيدة" و"بيت زعتة" في بلدة "بيت أمر" شمال الخليل، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين، واعتلى جنود الاحتلال أسطح عدد من المنازل والمحال التجارية، وأطلقوا الرصاص الحي والمطاطي صوب المواطنين ومنازلهم، حيث أصيب مواطنان بالرصاص المطاطي وآخرون بالاختناق، جرى علاجهم ميدانيا.


واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال عند مدخل مخيم العروب شمال الخليل، وفي قرية خرسا جنوب غرب الخليل، أصيب خلالها عدد من الفلسطينيين بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز السام الذي أطلقه جنود الاحتلال صوبهم.

 


مستوطنون

المسجد الاقصى

اقتحام المسجد الاقصى

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عيد المساخر



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