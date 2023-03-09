"طب طنطا" تحصل على اعتماد الأيزو بإدارة المنظمات التعليمية ونظم الجودة

أعلن الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، عن حصول كلية الطب، على شهادتى الأيزو «2018: 21001» و«الأيزو 9001: 2015» فى الإدارة وجودة التعليم من شركة QME الدولية كتاسع كلية بجامعة طنطا تحصل عليها على مستوى كليات الجامعة، عقب استيفائها لكافة معايير الشهادة الدولية.

أوضح رئيس الجامعة أن حصول كلية الطب على على شهادتى الأيزو «2018: 21001» و«الأيزو 9001: 2015» فى الإدارة وجودة التعليم بعد استيفاء المعايير، يبرهن على جودة التعليم بالكلية، ورفع كفاءة الجهاز الإدارى والفنى بالكلية ومدى التزام الكلية بمعايير الجودة العالمية، مثمنًا جهود كافة العاملين بالكلية باعتبارهم شريك أساسى فى تحقيق هذا الانجاز.

شهدت الكلية اليوم حضور فريق من المؤسسة المانحة لشهادتى الأيزو «2018: 21001» و«الأيزو 9001: 2015»، ضم الوفد المهندس محمود سلطان استشارى الشركه العربيه للاستشارات الهندسيه والنظم والمهندس ممدوح فتحى كبير مراجعين شركه QME، والدكتوره منال درويش مراجع بشركه QME، بحضور الأستاذ الدكتور أحمد غنيم عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والأستاذ الدكتور محمد حنتيرة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والأستاذ الدكتور محمد الشبينى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والأستاذة الدكتورة هويدا إسماعيل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والأستاذة الدكتورة دينا زيادة مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية والدكتورة إسلام الهوارى نائب مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية، وتم إجراء عمليات المراجعة الخارجية لقطاعات الكلية وشملت قطاع عميد الكلية والتعليم والطلاب والدراسات العليا وخدمة المجتمع وتنمية البيئة ومركز ضمان الجودة بالكلية والمعامل البحثية ووحدة القياس والتقويم والإدارة الهندسية وأقسام الباثولوجيا والميكروبيولوجيا والتعليم الطبى، والذى أوصى بمنح كلية الطب جامعة طنطا الشهادة الدولية الأيزو «2018: 21001» و«الأيزو 9001: 2015».

من جانبه قدم الدكتور أحمد غنيم عميد الكلية التهنئة لجميع العاملين بالكلية، للحصول على شهادتى الأيزو، مثمنًا جهود جميع العاملين بالكلية طوال الفترة الماضية فى استيفاء كافة معايير الشهادة الدولية، وتأهيل الكلية للحصول على الشهادتين.