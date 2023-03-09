طب أسنان القناة تنظم مؤتمرها الثانى للبحوث الطلابية بمشاركة 8 جامعات

الإسماعيلية - صبرى غانم

انطلقت، اليوم الخميس، فعاليات المؤتمر الثانى لطلاب طب الأسنان بجامعة قناة السويس بمشاركة سبع جامعات مصرية وجامعة الفجيرة للعلوم والتكنولوجيا بالإمارات العربية، وأقيم المؤتمر تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وإشراف تنفيذى الدكتورة داليا فياض عميد كلية طب جراحة الفم والأسنان والدكتورة مروة شرعان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وبتنظيم وحدة الدعم الأكاديمى بالكلية.

وخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أكد الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن مشاركة 8 جامعات تعطى فرصة كبيرة لتبادل الخبرات والرؤى البحثية وزيادة مهارات البحثية والعملية لدى الطلاب، مشيرًا إلى أهمية كلية طب الأسنان فى منطقة القناة حيث تقدم خدماتها لأهالى إقليم القناة بالكامل.

وقدمت الدكتورة داليا فياض، عميد الكلية ورئيس المؤتمر الشكر لوفود الجامعات المشاركة بالمؤتمر الثاني للكلية ، مشيدة بمستوى العروض التقديمية الشفوية، والملصقات المشاركة.

ومن جانبها أشارت الدكتورة مروة شرعان، وكيل الكلية للتعليم والطلاب ومقرر المؤتمر أن العروض الطلابية ستستمر حتى الرابعة من عصر اليوم وسيتم منح الجوائز لأفضل عرض تقديمى شفهى وملصق، مؤكدة أن الأبحاث سيتم تقييمها من قبل لجان تقييم متميزة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المختلفة.