رئيس جامعة القناة: 659 كشفا طبيا وأدوية بالمجان لطالبات مدرسة السلام بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عن انطلاق قافلة الجامعة الطبية لمدارس الإسماعيلية، ضمن مبادرة " صحتك تهمنا"، ومشاركة جامعة قناة السويس بها فى إطار دورها المجتمعي- وتوجهت القافلة اليوم الإثنين إلى مدرسة السلام الثانوية بنات (إدارة شمال التعليمية)؛ مؤكدا على حرص الجامعة على استمرار المشاركة فى مختلف المبادرات القومية المختلفة ومنها مبادرة صحتك تهمنا، من أجل نشر الوعى الصحى والتثقيفى بالأمراض المختلفة، من أجل الحفاظ على الصحة العامة، وذلك بين طلاب وطالبات المدارس.

وقد قدمت القافلة الطبية 659 كشف طبى، والأدوية بالمجان لطالبات ومعلمى المدرسة، وذلك فى التخصصات الطبية المختلفة ما بين جلدية ورمد، أنف وأذن وحنجرة، وباطنة، وجلدية، وطب الأسرة، والعظام، والأسنان.

وقدم أساتذة كليتى الطب والتمريض الندوات التثقيفية حول التغيرات الصحية، ومشكلات سن المراهقة، والزواج المبكر، وأضراره.

تأتى القافلة بإشراف عام الدكتور أحمد زكى نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع.

وأشرف على تنفيذها المحاسب عمرو كشك مدير عام مشروعات البيئة، والمهندسة وفاء إمام مدير إدارة التخطيط والبرامج.