اليوم السابع
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ضبط مليون قطعة ألعاب نارية في حملة أمنية على الأسواق بالقاهرة

الخميس، 09 مارس 2023 11:34 ص
ضبط مليون قطعة ألعاب نارية في حملة أمنية على الأسواق بالقاهرة العاب نارية - أرشيفية
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

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تمكنت الداخلية من ضبط مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام بحوزة أحد الأشخاص بالقاهرة بقصد الاتجار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط حائزى ومتجرى الألعاب النارية.
 
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالألعاب النارية متخذاً من مخزن ملكه كائن بدائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالمخزن المُشار إليه وعثر بداخله على (مليون صاروخ "مختلف الأحجام")، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

العاب نارية

امن القاهرة

وزارة الداخلية



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