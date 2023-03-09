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ضبط عاطل وراء قتل شخصا بسبب دفاعه عن شقيقته فى الزاوية الحمراء

الخميس، 09 مارس 2023 09:37 ص
ضبط عاطل وراء قتل شخصا بسبب دفاعه عن شقيقته فى الزاوية الحمراء مشاجره - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال المباحث، من القبض على عاطل وراء قتل شخص اثناء دفاعه عن شقيقته بمنطقة الزواية الحمراء و تم نقل المتوفى الى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بوقوع مشاجرة ووجود متوفى بمنطقة الزاوية الحمراء، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى المكان وتبين وفاة شخص بعد تعدى عاطل عليه بسلاح أبيض أثناء التحرش بشقيقة المجني عليه، وعندما فشل انهال عليها بالضرب وسط الشارع، بسلاح أبيض وتسبب في إصابة بعدة طعنات وتم نقله الى المستشفى و ضبط المتهم.

 

 

 


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