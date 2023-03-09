اليوم السابع
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صعود قطاعات البورصة بجلسة الخميس باستثناء "الخدمات التعليمية" و"التبغ"

الخميس، 09 مارس 2023 08:00 م
صعود قطاعات البورصة بجلسة الخميس باستثناء "الخدمات التعليمية" و"التبغ" البورصة المصرية -أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، على رأسها التجارة والموزعون بنسبة 4%، أعقبه قطاعي السياحة والترفيه، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 2.6%، 2.5%، على التوالي، يليهما قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والموارد الأساسية بنسبة 2.1%، وصعد قطاعي الخدمات المالية غير المصرفية، والعقارات بنسبة 1.9%، 1.5%، على التوالي.
 
وقفز قطاعي خدمات النقل والشحن، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.8%، 0.7%، على التوالي، وزاد قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.6%، ثم قطاعات الرعاية الصحية والأدوية، ومواد البناء، والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.5%، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.1%، فيما تراجع قطاعي الخدمات التعليمية، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.8%، 0.7%، على التوالي.
 
وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.065 تريليون جنيه.
 
وبلغ حجم التداول على الأسهم 364.8 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 60 ألف عملية لعدد 197 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.53% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.3%، والعرب على 7.17%، واستحوذت المؤسسات على 34.87% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.12%. 
 
ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 14.2 مليون جنيه، 14.4 ألف جنيه، 222.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 56.2 مليون جنيه، 130.2 مليون جنيه، 50.3 مليون جنيه، على التوالي.
 
ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 16454 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 2868 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 19401 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 6783 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 3060 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 4493 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.52% ليغلق عند مستوى 3615 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.10% ليغلق عند مستوى 1250 نقطة.

قطاعات البورصة

اخبار البورصة

الخدمات التعليمية

التجارة والموزعون



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