هبوط 13 قطاعًا بالبورصة بجلسة الأربعاء على رأسها "التبغ" بنسبة 4%

كتب هانى الحوتى

تراجع 13 قطاعًا بالبورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على رأسها الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 4%، أعقبه قطاعي الخدمات التعليمية، والرعاية الصحية بنسبة 1.8%، يليه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.3%، وهبط قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1%، وانخفضت قطاعات الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة والموزعون، والخدمات المالية غير المصرفية، ومواد البناء بنسبة 0.8%، 0.7%، 0.6%، 0.5%، على التوالي.

كما تراجع قطاع العقارات بنسبة 0.3%، ثم قطاعي المقاولات والإنشاءات الهندسية، والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.1%، وأخيرًا قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.01%، فيما ارتفعت قطاعات خدمات النقل والشحن، والسياحة والترفيه، والبنوك بنسبة 1%، 0.8%، 0.1%، على التوالي.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع للمؤشرات باستثناء مؤشر إيجي إكس 70، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.057 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 376.7 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 61.5 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.98% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.26%، والعرب على 8.76%، واستحوذت المؤسسات على 33.36% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 66.63%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية الأجنبية للبيع بقيمة 24.2 مليون جنيه، 50.3 مليون جنيه، 107.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 1.4 مليون جنيه، 19.2 مليون جنيه، 161.7 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 16315 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 2829 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 19197 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 6718 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 3020 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 4437 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 3527 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 1249 نقطة.