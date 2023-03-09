وأشارت إلى أن شركات قطاع التكنولوجيا قادت عمليات التسريح بنحو الثلث، وبلغ إجمالى عمليات الإقالة 180 ألفًا بواقع 77.77 ألف إقالة فى فبراير أى أكثر بنحو 5 مرات من المستويات المسجلة قبل عام عند 15.2 ألف.



وكانت شركات التكنولوجيا الكبرى مثل Microsoft وAlphabet وPayPal خفضت آلاف الوظائف هذا العام، ضمن جهود تستهدف خفض التكاليف.. وتتجه الأنظار نحو تقرير الوظائف الأمريكية المقرر صدوره غدًا الجمعة، وسط توقعات بإضافة 224 ألف وظيفة.