وقال زيلينسكي - في منشور على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، حسبما نقلت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، إن الصواريخ الروسية أصابت البنية التحتية الحيوية والمبانى السكنية فى "كييف" و "كيروفوهراد" و "دنيبرو" و "أوديسا" و"خاركيف" و"زابوريجيا" و"لفيف" و"إيفانو فرانكيفسك" و"جيتومير" و"فينيتسيا".

وأضاف زيلينسكي، أنه يأسف لسقوط جرحى وقتلى جراء القصف الروسي، كما أعرب عن تعازيه لعائلات الضحايا، معتبرا أن "الهجوم الروسي كان محاولة لترهيب الأوكرانيين مرة أخرى والعودة إلى التكتيكات البائسة".

وكان مسئولون أوكرانيون، أعلنوا فى وقت سابق إصابة ثلاثة أشخاص على الأقل فى الضربة الروسية على العاصمة الأوكرانية، بينما تأكد مقتل خمسة أشخاص آخرين على الأقل في مدينة "لفيف".

تأتي هذه التطورات بعد أن قال مسئولون أوكرانيون إن الجيش الروسي أطلق 81 صاروخا بداية من الليلة الماضية وحتى صباح اليوم الخميس، حيث زادت حدة الصراع.