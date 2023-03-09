زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب منطقة قريبة من مدينة بيروجا وسط إيطاليا

كتب محمد جمال

هز زلزال قوى منطقة بوسط إيطاليا قريبة من مدينة بيروجا، الخميس، وقال مركز رصد الزلازل الأوروبى المتوسطى فى تقرير أولى أن الزلزال كان بقوة 5 درجات، لكن السلطات الإيطالية قالت أن قوته 4.4 درجة ومركزه بلدة أومبرتيدى إلى الشمال الشرقى من مدينة بيروجا، بحسب "رويترز".

وقال لوكا كاريزيا، حاكم أومبرتيدى، لوكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أن السكان المحليين هرعوا إلى الشوارع بعدما شعروا بالزلزال، وأضاف أنه جرى فحص مبان، من بينها مدارس ومستشفيات، لرصد الأضرار، لكن لم ترد تقارير أولية بوجود أى حالات طارئة.