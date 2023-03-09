زراعة الوادى الجديد: ختام برنامج تدريبى لميسرى ومدربى المدارس الحقلية للمزارعين

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلنت مديرية الزراعة بالوادي الجديد، اليوم الخميس، عن ختام البرنامج التدريبي لتدريب مدربين لميسري مدارس المزارعين الحقلية بمشاركة المهندسين الزراعيين والعاملين بالوحدات الزراعية بقرى الشركة والمنيرة وناصر الثورة والإدارة المركزية للمياه الجوفية والري بحضور الدكتور اشرف الصادق مستشار الفاو ومدير المشروع، والدكتور احمد دياب مستشار الفاو، والدكتور عماد سالم مستشار مشروع الادارة المستدامة FAO.

وقال الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، أن تلك الفعاليات ضمن أنشطة مشروع الادارة المستدامة للنظم الايكولوجية في واحة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، وتحت إشراف الدكتور نصر الدين حاج الأمين ممثل منظمة الاغذية الزراعة للأمم المتحدة في مصر، والدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء والمنسق الوطني للمشروع.