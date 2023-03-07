تنفيذ برنامج تدريبى لمشرفى المدارس الحقلية بدعم منظمة "الفاو" فى الوادى الجديد

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلنت مديرية الزراعة بالوادي الجديد عن بدء تنفيذ برنامج تدريبى ضمن مشروع "الإدارة المستدامة للنظم الأيكولوجية الزراعية لواحة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد" لتدريب ميسرى ومشرفى المدارس الزراعية الحقلية بمشاركة المهندسين الزراعيين والعاملين بالوحدات الزراعية بقرى الشركة والمنيرة وناصر الثورة والإدارة المركزية للمياه الجوفية والري، تحت إشراف الدكتور نصر الدين حاج الأمين ممثل منظمة الأغذية الزراعة للأمم المتحدة في مصر، والدكتور عبد الله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء والمنسق الوطني للمشروع، والدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة.

وقال الدكتور أحمد دياب مستشار منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو والمسئول عن التدريب، فى بيان له اليوم الثلاثاء، إن البرنامج التدريبي بدأ عقده بمقر مركز تنمية القدرات بالتعاون بين منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وجامعة الوادي الجديد ومركز بحوث الصحراء ومحافظة الوادي الجديد ومديرية الزراعة، وذلك ضمن أنشطة مشروع "الإدارة المستدامة للنظم الأيكولوجية الزراعية بواحة الخارجة بالوادي الجديد" بهدف إعداد مدربين لميسري مدارس المزارعين الحقلية بقرى الشركة والمنيرة وناصر الثورة.

وأضاف أن البرنامج التدريبي مستمر حتى يوم 9 مارس الجاري، حيث تم شرح النظم الايكولوجية الزراعية ومشروع الإدارة المستدامة، ومقدمة عن المدارس الحقلية ومدخل مدارس المزارعين الحقلية، وتحديد المحتوي التعليمي وتصميم المنهج، والتخطيط للمدارس الحقلية، وآليات الاتصال وعلاقته بالتدريب، ومفهومه ومكوناته وأهميته ومعوقاته، والسمات الشخصية للمدرب الجيد.