اليوم السابع
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زراعة المنوفية: توزيع 36 ألف طن أسمدة على المزارعين المستحقين

الخميس، 09 مارس 2023 08:00 ص
زراعة المنوفية: توزيع 36 ألف طن أسمدة على المزارعين المستحقين اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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أكد المهندس محمد بركات التركاوى، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، أنه تم الانتهاء من توزيع الأسمدة الخاصة بالزراعات الشتوية فى كل أنحاء مراكز المحافظة.
 
وأضاف وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تم توزيع 36 ألف طن أسمدة، يوريا 19 ألفا و222 طنا، نترات 17 ألفا و678 طنا من الأسمدة طبقا للحصر الذى تم إجراؤه من قبل الجمعيات الزراعية للمحاصيل المستحقة ومنها القمح والبطاطس والفاصوليا.
 
وأكد وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية أننا نعمل على قدم وساق من أجل تقديم الخدمات للفلاح للنهوض بالمحاصيل الزراعية فى شتى الأنواع، وتحقق أكبر إنتاجية للفدان فى شتى أنواع المحاصيل.
 
 
 


 

 


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