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رويترز: نقل ميتش مكونيل زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ الأمريكى إلى المستشفى

الخميس، 09 مارس 2023 05:53 م
رويترز: نقل ميتش مكونيل زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ الأمريكى إلى المستشفى ميتش مكونيل
كتب محمد جمال

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قال المتحدث باسم زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكى ميتش مكونيل، وهو أحد أكثر الشخصيات نفوذاً في واشنطن، إن مكونيل نُقل إلى المستشفى بعد تعثره وسقوطه في فندق بالعاصمة الأميركية، الأربعاء، بحسب "رويترز".

وأضاف المتحدث، في بيان، الخميس، إن مكونيل (81 عاماً)، انتخب في مجلس الشيوخ لأول مرة في عام 1984، "تعثر في فندق محلي خلال عشاء خاص. ونُقل إلى المستشفى حيث يتلقى العلاج". ولم يذكر مزيداً من التفاصيل.

وتعرض مكونيل لمشاكل صحية أخرى في السنوات القلية الماضية كان من بينها كسر في الكتف عام 2019 بعد سقوطه في منزله بولاية كنتاكي.

ويقضي حاليا فترة ولايته السابعة التي تستمر 6 سنوات وتمتد حتى عام 2026، وهو ثالث عضو في مجلس الشيوخ يُنقل إلى المستشفى في الأسابيع القليلة الماضية.

 


ميتش مكونيل

الشيوخ الأمريكى

الكونجرس

أمريكا



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