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رجال الطب البيطرى يحبطون محاولة بيع 500 فرخة نافقة بالأسواق فى أرمنت

الخميس، 09 مارس 2023 01:24 م
رجال الطب البيطرى يحبطون محاولة بيع 500 فرخة نافقة بالأسواق فى أرمنت جانب من المضبوطات
الأقصر – أحمد مرعى

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قاد رجال الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، حملات تفتيش مكثفة على محلات الجزارة وبيع اللحوم والدواجن المجمدة، وذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات السيد القصير وزير الزراعة بتكثيف حملات التفتيش.

من جانبه صرح الدكتور فتحي سلمي مدير عام الطب البيطري بالأقصر، بأن اللجنة المشكلة تمكنت من ضبط  500 فرخة نافقة بإجمالي وزن 500 كيلو جرام داخل براميل بلاستيك محمولة على سيارة نقل، وذلك قبل بيعها بالأسواق وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ اللازم قانونياً.

وفى نفس السياق أعلن الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، عن تنظيم قافلة بيطرية بقرية الحبيل في مركز البياضية بالإشتراك مع المديرية، مما أسفر عن الكشف وفحص وصرف علاج مجانًا لعدد 150 رأس أبقار و145 رأس أغنام وماعز، وعلاج وتحصين عدد 2500 دواجن وبط وأرانب، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة.

ويضيف مدير عام الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تم عمل قافلة بيطرية بقرية الحبيل مركز البياضية، بالإشتراك مع المهندس محمود شاهين رئيس مجلس مدينة البياضية، والدكتور محمد فاروق رئيس قطاع الزراعي والبيطري بكلية الزراعة جامعة الأزهر، حيث تم الكشف وفحص وصرف علاج مجانًا لعدد 150 رأس أبقار و145 رأس أغنام وماعز، وعلاج وتحصين عدد 2500 دواجن وبط وأرانب، وتم توعية المواطنين بأهمية تحصين الحيوانات ضد الجلد العقدى وجدرى الاغنام  وذلك حفاظا على الثروة الحيوانية ومنع انتشار الأمراض الوبائية.

إحباط محاولة بيع 500 فرخة نافقة بالأسواق فى أرمنت
إحباط محاولة بيع 500 فرخة نافقة بالأسواق فى أرمنت

 

الطب البيطرى بالأقصر يحبطون محاولة بيع 500 فرخة نافقة بالأسواق
الطب البيطرى بالأقصر يحبطون محاولة بيع 500 فرخة نافقة بالأسواق

 

 

الفراخ النافقة قبل بيعها بالأسواق فى أرمنت
الفراخ النافقة قبل بيعها بالأسواق فى أرمنت

 

 

ضبط محاولة بيع 500 فرخة نافقة بالأسواق فى أرمنت
ضبط محاولة بيع 500 فرخة نافقة بالأسواق فى أرمنت

 


 

 

 


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