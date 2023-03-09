وأكد الرئيس التونسي - خلال اللقاء - أن تونس دولة قانون وسيادة وأن الأجانب المقيمين بها هم "أخوة"، موضحا أنه لا يمكن لأي بلد أن يقبل بقانون موازي لقانونه، وأنه "ضد الإتجار بالبشر والمهاجرين الأفارقة".

وقال سعيد - وفقا لما نشرته رئاسة الجمهورية التونسية الأربعاء - "هناك العديد من الأحاديث المسيئة لتونس التي روجت في الفترة الأخيرة من قبل البعض، والتي تهدف إلى تأويل التصريحات بطريقتهم".