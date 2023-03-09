"خطط الطوارئ والإخلاء أثناء الزلازل" ورشة عمل ضمن فعاليات المؤتمر 28 بطب المنوفية

عقد علي هامش مؤتمر الـ 28 بطب جامعة المنوفية ، جلسه هامة وورشة عمل لوحدة إدارة الأزمات والكوارث بجامعة المنوفية تحت إشراف الدكتور فريد وجدى مدير وحدة إدارة الأزمات والكوارث بالجامعة، حضرها عدد كبير من العاملين والطلاب بالكلية، تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، والدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب، وبحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والدكتور عبد الرحمن السباعي عميد الكلية ورئيس المؤتمر، والدكتور محمد الصاوي وكيل الكلية ومقرر المؤتمر .

وأكد الدكتور صبحي شرف علي أهمية تدريب العاملين علي كيفية مواجهة الكوارث والأزمات وحرص الجامعة علي سلامة جميع منسوبيها مشيرا الي ان الجامعة عقدت العديد من ورش العمل والدورات التدريبية علي كيفية مواجهة الأزمات.

وأوضح أن هذه الورشة تأتي في إطار حرص الجامعة علي حماية الطلاب والعاملين من أى أخطار وخاصة في ظل الظروف الراهنة و تعرض بعض الدول للزلازل .

وأشار الدكتورفريد وجدى، إلى أن الندوة تناولت كيفية مواجهة الزلازل، مؤكدا علي دور وحدة إدارة الأزمات بالجامعة فى نشر التوعية اللازمه وتدريب العاملين والطلاب على خطط الطوارىء والاخلاء، مضيفا أن الورشة تناولت التعريف بالزلزال و توابع الزلزال وأهمية الرصد والإنذار المبكر لمواجهة الزلازل والتصرف الآمن أثناء الزلزال ،حاضر فيها الدكتور عاصم مصطفى بالمعهد القومى للأبحاث الفلكية والجيوفيزيقية.