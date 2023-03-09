الهيئة القومية لضمان جودة التعليم تعتمد برنامج علم النفس بآداب المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أعلن الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، صدور قرار الهيئة القومية لضمان جودة التعليم باعتماد برنامج قسم علم النفس بكلية الآداب جامعة المنوفية، موجها التهنئة لجميع أبناء الكلية ومنسوبيها على هذا الإنجاز الجديد الذى تحقق.

وأكد القاصد على أهمية الاعتماد الأكاديمى الذى يستهدف الارتقاء بجودة التعليم العالى والمحافظة عليه، خاصة وأنه أصبح أحد الاتجاهات الحديثة فى تطوير التعليم، وتحسين الأداء وتحقيق متطلبات التنمية وتلبية احتياجات الطلاب والمجتمع وتتفق مع المعايير العالمية ومتطلبات سوق العمل المحلى والدولىى.

وأوضح أن جامعة المنوفية تسعى يكل طاقاتها للحصول على الاعتماد بجميع كلياتها وبرامجها وقد تم بالفعل اعتماد عدد كبير من الكليات وجارى العمل على استكمال باقى الكليات، مشيدا بما يتحقق من إنجازات كثيرة بالجامعة على مختلف الأصعدة، ومتمنيا مزيدا من الإنجازات لوضع الجامعة فى مكانتها اللائقة بها كجامعة عريقة تسعى لتحقيق رسالتها التعليمية والبحثية والمجتمعية على كافة المستويات.