حملات تموينية على الأسواق وإزالة تعديات بـ5 مراكز بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مدن سيدى سالم والرياض و بلطيم والحامول، ودسوق، عدداً من الحملات التموينية، وازالة التعديات على الاراضي الزراعية، تنفيذا لتكليفات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ ،بضرورة تكثيف الحملات التموينية والمراقبة على الأسواق، وإزالة التعديات علي أملاك دوله وعلى الأرض الزراعية في المهد، والتصدي لظاهرة البناء المخالف بجميع أنواعه والتحفظ على مواد البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تابع غريب أحمد عارف، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، الحملة التموينية على المحلات بسيدي سالم بالاشتراك مع إدارة الطب البيطري وإدارة التموين والإدارة الصحية بسيدى سالم وذلك لضبط الأسواق، وأسفرت الحملة عن تحرير 4 محاضر متنوعة.

وقاد اللواء هاني يوسف، رئيس مركز ومدينة الرياض، الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية والمنافذ، لتحقيق الانضباط وتوفير السلع الغذائية داخل الأسواق، حرصًا على تحقيق الصالح العام للمواطنين، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظة كفر الشيخ. بالتنسيق مع الجهات المعنية، وأسفرت الحملات عن تحرير 14 محضراً متنوعاً.



محاضر للمخالفين، و5 محاضر مزاولة نشاط بدون ترخيص. وتابع اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، الحملات التموينية علي الأسواق، والمخابز وضبط الأسعار، وتوافر كافة السلع بالأسواق، ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، وتمكنت الحملات من تحرير 12 محضراً متنوعا،عبارة عن محضرين عدم اعلان أسعار، و4 محاضر شهادات صحيه، و4 محاضر نظافة، ومحضر جزارة.

كما تابع رئيس مركز ومدينة بلطيم، حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة وعلى الأرض الزراعية، وتمكنت الحملات من ازالة 3 حالات تعدي وقد في المهد، الحالة الأولى على أرض أملاك الدولة، والثانيه تعدي على أرض زراعيه، وهي عبارة عن أساس من الخرسانة بمنطقة الضوافره التابعة لقرية الربع، والحالة الثالثة إزالة تعدي على أرض زراعية، كما تابع الفداوي أعمال إصلاح كسر ماسورة مياه شرب في منطقة المساكن الشرقية، وحملات النظافة ببلطيم وقرى المركز.

كما تابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية، وأسفرت عن تحرير 5 محاضر متنوعة، وجرى إعدام 15 كيلو مواد غذائية متنوعة للتغير فى الخواص الطبيعية.

تابع اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، الحملات التموينية على الاسواق، والمحال التجارية، والتي اسفرت عن تحرير 15 محضراً متنوعاُ، منهم 6 محاضر بالقرى ،و9 بمدينة دسوق، وتحرير 3 محاضر عدم اعلان، ومحضر لحوم، و5 محاضر منوعة.