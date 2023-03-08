حملات نظافة وإزالة تعديات وحملات تموينية بدسوق وبلطيم فى كفر الشيخ

نظم مجلسا مدينتي دسوق وبلطيم، بمحافظة كفر الشيخ، عدداً من الحملات المتعددة، منها حملات نظافة وحملات تموينية على الأسواق، لتحسين الخدمات للمواطنين والتواصل معهم ميدانياً، وتقديم الأفضل لخدمة المواطنين والارتقاء لرفع مستوى النظافة، وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، ورفع كفاءة الإنارة، بتوجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ.

وتابع اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، سير العمل بمشروعات الخطة الاستثمارية 2022/2023 م، منها أعمال التمهيد والتجريف والفرمة بالمناطق الجارى رصفها (مربع نوار) بإجمالى 7 شوارع رئيسة وفرعية، وذلك لربط شارع الاستاد الرئيسى بطريق دسوق فوه.

وتابع يوسف، استكمال الأعمال بمراجعة البنية التحتية وغرف المحابس الجديدة عقب الانتهاء من تغيير و إحلال وتبديل مواسير خطوط المياه الاسبستوس، واستبدالها بمواسير صحية، خطوط 8 بوصة، بالإضافة إلى استكمال الوصلات المنزلية بشارع سعد بالتوازي مع الوصلات الفرعية، كما تابع الأعمال التمهيدية والفرمة بالشوارع الفرعية بالمستعمرة وفرد طبقة الاساس، بالإضافة إلى سحب عينات الفرمة والسن بالدلتا القديمة للإرسال إلى المعامل المتخصصة، واستكمال أعمال إحلال وتجديد وتغطية وتوسعة معدية مصرف شارع الدلتا القديم ضمن الخطة الاستثمارية.

كما تابع رئيس مركز ومدينة دسوق، سير العمل بجهاز النظافة والتجميل بنطاق مركز ومدينة دسوق، ورفع كفاءة الإنارة العامة بمدينة دسوق، بحضور نواب رئيس المدينة، رشا طيبة، وقدرى ناصر، ووليد فاروق، وفتحى يوسف، ووليد فلفل، رئيس حى شمال، وأشرف داود، وفريد حلمي، رئيس حى جنوب، والمتابعة الميدانية والإدارة الهندسية برئاسة المهندس حسن الطرواى، وإدارة المشروعات، المهندس أشرف سعودى، وفريق العمل المعاون، وإدارة التخطيط، بسمة مطر، وذلك بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية، لتوفير حياة كريمة لهم من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق، وتحسين حالتها لتسهيل الحركة المرورية، وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق.

تابع، اللواء عمرو الفداوي ،أعمال النظافة والتجميل ورفع المخلفات بشوارع وميادين المدينة والقرى والتوابع، ومسح طرق المساكن الشرقية والطرق الرئيسية ومداخل المدينة وتابع أيضا أعمال النظافة بقرية الساحل القبلي ومسح الطرق بها.

كما تابع الفداوي الحملات التموينية المكثفة لضبط الأسواق والتصدي لمحاولات حجب السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات حفاظاًعلي الصحة العامة للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة حتى لا تحدث أي ممارسات احتكارية واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالأسعار وتمكنت الحملات من تحرير 9 محاضر متنوعه، محضران عدم الاعلان عن الاسعار، و3 محاضر لعدم وجود شهادات صحية، و3 محاضر نظافة، ومحضر للذبح خارج السلخانة.

كما تابع الفداوي، أعمال الانارة العامة بالمدينة خلال الفترة الصباحية صيانة وإنارة الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية بالمناطق المساكن الشرقية وداخل شارع بورسعيد، وحملة ازالات وتعديات على أملاك الدوله، وجرى إزالة 4 حالات، الحالة الاولى أساس من البلوك الأبيض بجوار ميناء الصيد وتم الازاله،والحالة الثانية ازاله ثلاث محلات بجوار مدرسة الحنفي، والحالة الثالثة أساس من البلوك الأبيض، والحالة الرابعة ردم حفر عادي مساحة قيراط، وتحررت محاضر للمخالفين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات.



أعمال النظافة ببلطيم



تمهيد الشوارع بدسوق



تمهيد الشوارع بمدينة بلطيم



حملات تموينية ببلطيم



رفع كفاءة الإنارة