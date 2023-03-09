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"حكايات المحطات" عرض عمانى يبهر جمهور مسرح الجنوب بقصر ثقافة قنا

الخميس، 09 مارس 2023 10:45 ص
"حكايات المحطات" عرض عمانى يبهر جمهور مسرح الجنوب بقصر ثقافة قنا جانب من العرض
قنا صابر سعيد

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أبدى جمهور مسرح الجنوب بقصر ثقافة قنا إعجابه وقدم التهنئة لأبطال وصناع العرض العمانى "حكايات المحطات"، وسط فرحة غامرة بعد تحقيق العرض نجاح كبير خاصة فى أداء الممثلين.

واختتم العرض فعاليات اليوم الثانى برئاسة الناقد المسرحى هيثم الهوارى، رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة ورئيس المهرجان بمحافظة قنا، ويستمر حتى12 مارس، برعاية وزارة الثقافة، وزارة الشباب والرياضة ومحافظة قنا، الهيئة العامة لقصور الثقافة. 

 وتميز العرض بموضوع متماسك يتسم بالإيقاع المشدود على مدار العرض كاملا وطاقات تمثيلية، تم استغلالها استغلال جيدا من مخرج العرض، وقد تناول العرض رؤية فلسفية عن رحلة الإنسان فى الحياة وانتظاره نهاية الرحلة فى المحطات التى قد لا تنتهى كما نرغب أبدا.

 يذكر أن العرض العمانى" حكايات المحطات" لفرقة الأمجاد المسرحية، بطولة مشاعل السعيدية، عبدالله الشبلى، وسينوغرافيا يوسف البريكى، محمد الصالحى، وإخراج أحمد الشبلى وسيف المعمرى، رئيسا للوفد.

 


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