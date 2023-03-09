اليوم السابع
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الخميس، 09 مارس 2023 01:32 م
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حجز تاجر ضبط بحوزته مليون قطعة ألعاب نارية فى الجمالية 24 ساعة

الخميس، 09 مارس 2023 01:06 م
حجز تاجر ضبط بحوزته مليون قطعة ألعاب نارية فى الجمالية 24 ساعة محكمة - أرشيفية
كتب سليم على

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قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حجز تاجر 24 ساعة على ذمة التحريات، لاتهامه بحيازة كميات كبيرة من الألعاب النارية المحظور تداولها لشدة خطورتها على المواطنين. 
 
وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات ، ووجهت له تهمة حيازة ألعاب نارية محظور تداولها. 
 
 
تمكنت الداخلية من ضبط مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام بحوزة أحد الأشخاص بالقاهرة بقصد الاتجار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط حائزى ومتجرى الألعاب النارية.
 
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالألعاب النارية متخذاً من مخزن ملكه كائن بدائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع.
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالمخزن المُشار إليه وعثر بداخله على (مليون صاروخ "مختلف الأحجام")، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
 
 
 
 

العاب نارية

امن القاهرة

وزارة الداخلية



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