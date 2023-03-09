حبس المتهم بقتل صديقه الشاب والتخلص من جثته بالمحلة 4 أيام

أمرت نيابة مركز المحلة بمحافظة الغربية بحبس المتهم بقتل شاب والتخلص من جثته بالمصرف 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد أن عقد العزم وبيت النيه على قتله بسبب خلافات بينهما على أماكن صيد الأسماك.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية قد تلقت بلاغا بالعثور على جثة مجهولة الهوية في مصرف مائي في زمام قرية البنوان مركز المحلة

انتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ وتم انتشال الجثة وتبين أنها لشاب يدعي "س.ا.ا"30 سنة مبلغ باختفائه منذ أيام مقيم قرية طرينه مركز المحلة.

تم نقل الجثة للمشرحة وتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض وملابسات الواقعة.

وتبين من خلال السير في خطة البحث أن وراء الواقعة صديق المجني عليه بسبب خلافات بينهما وعقد المتهم العزم وبيت النيه على قتله وبعد أن تأكد من وفاته تخلص من الجثة في المصرف، وفر هاربا وتم ضبطه وإحالته للنيابة العامة للتحقيق، التي أصدرت قرارها المتقدم