جوتيريش يشدد على ضرورة تجديد مبادرة البحر الأسود للحبوب في 18 مارس

كتبت : هند المغربي

قال أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة إن مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب سمحت بتصدير 23 مليون طن من الحبوب من الموانئ الأوكرانية، منذ اعتمادها في يوليو الماضي ، وساهمت في خفض التكلفة العالمية للغذاء، كما قدمت الإغاثة الحيوية للناس الذين يدفعون أيضاً ثمن الحرب، خاصة في الدول النامية.

وشدد جوتيريش على الأهمية الحاسمة لتجديد المبادرة في 18 مارس والعمل على تهيئة الظروف لتمكين أكبر قدر ممكن من استخدام البنى التحتية للتصدير عبر البحر الأسود، بما يتماشى مع أهداف المبادرة. مضياف: "صادرات الأغذية والأسمدة الأوكرانية - وكذلك الروسية - ضرورية للأمن الغذائي العالمي ولأسعار المواد الغذائية".

وسلط جوتيريش الضوء على أهمية الوساطة في السعي لجعل منطقة محطة زابوروجيا للطاقة نووية منزوعة السلاح، مع ضمان عودة المحطة إلى عملياتها الطبيعية مؤكدا على تعبئة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل كامل لمحاولة الحفاظ على سلامة وأمن محطات الطاقة النووية في أوكرانيا، بما فيها زابوروجيا.