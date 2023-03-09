جامعة طنطا تحصد المركز الأول فى التدريب على التحول الرقمى

الغربية- مصطفى عادل

حصدت جامعة طنطا المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية، فى التدريب واجراء الاختبارات على أساسيات التحول الرقمى، وتم الإعلان عن ذلك خلال اجتماع المديرين التنفيذين لمراكز التدريب على التحول الرقمى بالجامعات مع الوحدة المركزية للتدريب بمركز الخدمات الالكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات الذى تم عقده اليوم فى رحاب جامعة الأقصر.

أكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا ، أن دعم المشروع القومى للتدريب على اساسيات التحول الرقمى يحظى بأولوية قصوى بجامعة طنطا لدعم خطة الدولة للتنمية المستدامة، موضحا أن وحدة التدريب بالجامعة نجحت فى تدريب 12823 متدرب على اساسيات التحول الرقمى خلال الفترة من شهر يونيه عام 2021 وحتى شهر مارس 2023، وذلك فى إطار تنفيذ المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للتحول الرقمي والشمول المالي، وتحقيقا لإثراء قيم تطبيقات تكنولوجيا المعلومات بالجامعة لمضاعفة القدرات المعلوماتية والرقمية، ودعماً لرؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة لبناء الجمهورية الجديدة.

وأشار رئيس جامعة طنطا، إلى أن الجامعة أيضا حققت انجازات فى التحول الرقمى فى كارت الهوية الذكي والدفع والتسديد الإلكتروني كجزء من المنظومة الشاملة للشمول المالي والكتاب الإلكتروني وحماية الملكية الفكرية وتطوير البوابات الإلكترونية ونظم التشغيل الإلكترونى.

وخلال الاجتماع قدمت الدكتورة عبير علم الدين المدير التنفيذى للمركز الرئيسى للتدريب المستدام بالجامعة، تقريرا حول ماتم إنجازه فى مجال التدريب على أساسيات التحول الرقمى بالجامعة، مشيرةً إلى أن بداية المنظومة كانت عام 1019، مؤكدةً أن المركز حصل على الاعتماد من المجلس فى ديسمبر 2021 ، وتم اجراء دورة لإعداد المدربين واشترك بالبرنامج 19 عضو من هيئة التدريس من كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والتربية والتربية النوعية، وتم اعتماد المركز الرئيسى للتدريب المستدام من قبل المجلس الأعلى للجامعات فى مارس 2022 واتخذت العديد من الآليات لتيسير اجتياز أكبر عدد ممكن من الطلاب.