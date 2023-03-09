جامعة سوهاج تنظم ملتقى التوظيف العاشر بكلية الزراعة.. التفاصيل

سوهاج- محمود مقبول

شهدت جامعة سوهاج، إفتتاح فعاليات ملتقى التوظيف العاشر الذى نظمته كلية الزراعة بقاعة مؤتمرات الكلية بمقر الجامعة الجديد، وذلك ضمن فعاليات الأسبوع البيئي السادس، بحضور رئيس الجامعة، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور خلف همام عميد الكلية، والدكتور زينهم شيخون وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة صباح صابر منسق الأسبوع البيئي، والمهندس أحمد سمير رئيس رابطة المهندسين الزراعين، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة، ولفيف من ممثلي الشركات ومؤسسات المجتمع المدني.

وفى بداية كلمته، قدم الدكتور مصطفي عبد الخالق، الشكر لجميع القائمين على تنظيم فعاليات الملتقى، مُرحباََ بالحضور الكريم من ممثلي الشركات والمؤسسات المجتمعية وأصحاب المشاريع ورجال الأعمال المشاركين فى الملتقى، موضحاً أهمية عقد ملتقيات التوظيف تنفيذاََ لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بالشباب وإعطاء الفرصة للباحثين عن عمل لإيجاد وظيفة مناسبة، وإتاحة التدريب على المهن التى يتطلبها سوق العمل محلياََ وعالمياََ، مؤكداً على الدور الهام الذى تقوم به الجامعة تجاه أبناءها الطلاب، وحرصها على دعمهم ورعايتهم بكل السبل الممكنة، إيماناً منها بأن الشباب هم عماد الدولة المصرية وأساس قوتها وطريقها نحو النهوض والتقدم.

ومن جانبه قال الدكتور خالد عمران، الملتقي يقام ضمن فعاليات الأسبوع البيئي السادس الذي تنطمه الجامعة في الفترة من 5 الي 9 مارس الجاري، موضحاً أن الدولة أطلقت العديد من المبادرات الشبابية لتمكينهم من المشاركة بإيجابية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، والتى تسعى إلى تحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم، من أجل دعم الاقتصاد وتحقيق نمو شامل ومستدام قادر على خلق فرص عمل لائقة ومنتجة، مشيراً إلى أهمية تلك المبادرات وملتقيات التوظيف فى مد جسور التعاون والمساهمة فى إيجاد تواصل حقيقي وفعال بين الشباب ومختلف المؤسسات والشركات، وفتح آفاق أوسع للتنسيق بين الطرفين لتأهيل الشباب لسوق العمل، وتطوير مهاراتهم وتوظيفها بالشكل الأمثل، الأمر الذى ينعكس أثره على تقليل مشكلة البطالة، ودفع عجلة التنمية ودعم الاقتصاد الوطني.

وأشار الدكتور خلف همام، إلى أن ملتقي التوظيف يقام للعام العاشر على التوالي بكلية الزراعة، ويهدف إلى التواصل بين خريجي الكلية وأصحاب الشركات ذات الصلة وجهاز تمويل المشروعات، بالإضافة إلى الاستفادة من فرص التدريب المتاحة من الشركات للخريجين، والاقتداء بالنماذج المقدمة للشباب أصحاب المشاريع الناجحة، إلى جانب استعراض الخدمات والتمويل الذى يقدمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة والبنك الزراعي، وكيفية الحصول على تمويل للمشروعات المميزة القابلة للتنفيذ، موضحاً أن الملتقى أكد على أهمية الشراكة بين الكلية والجهات الخارجية فى دعم المشروعات الصغيرة التى يقدمها الطلاب كنواة للعمل الحر بدلاً من الاعتماد على الوظائف التقليدية، كما ناقش الملتقى أيضاً مشاكل الخريجين ومتطلباتهم بعد انتهاء الدراسة، ومدي حاجة الكلية لاستحداث برامج تعليمية جديدة تتوافق مع احتياجات سوق العمل.

وقال الدكتور زينهم شيخون، أنه خلال الملتقى قامت عدد من المؤسسات بتقديم عرض عن الخدمات التى تقدمها وفرص التدريب والتوظيف المتاحة لديها، والمهارات الوظيفية المطلوب توافرها فى المتقدمين للحصول على عمل، بما يتلاءم مع احتياجات كل جهة، مضيفاً أن الشركات والمؤسسات المشاركة فى الملتقي شملت نقابة الزراعين، جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، البنك الزراعي، شركة شوري، ومشروع ايراث لتعزيز الأعمال الزراعية فى الريف المصري، وأيضاً مشروع التغيرات المناخية.