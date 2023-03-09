جامعة سمنود التكنولوجية تستقبل طلاب 4 مدارس لتعريفهم بالبرامج الدراسية بالجامعة

استقبلت جامعة سمنود التكنولوجية، تحت إشراف الدكتور السيد العجوز نائب رئيس الجامعة، والدكتور وليد رسلان عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، طلاب 4 مدارس مختلفة هي مدرسة ميت حبيب الثانوية، ومدرسة الشهيد عبدالله خليل الإبتدائية ومدرسة المحلة الصناعية بنات، و مدرسة المحلة الثانوية بنات، وتم تعريفهم بالبرامج المختلفة بالجامعة.

في إطار سعي جامعة سمنود التكنولوجية برئاسة الدكتور منتصر دويدار للتعاون المجتمعي ونشر ثقافة التعليم التكنولوجي لتغيير ثقافة المجتمع حيال التعليم الفني والتكنولوجي وربط الجامعة بخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما قام رئيس الجامعة بمقابلة الطلاب وتحدث إليهم عن دور الدولة المصرية في الاستثمار في التعليم حيث تم افتتاح 18 جامعة في عام 2022. وعرفهم بأن الجيل الرابع من الجامعات يختلف عما كان من قبل، إذ ان الجامعات لم تعد قاصرة فقط على الاهتمام بالتعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع. إذ امتد دورها لهذه المهام علاوة على الإبتكار والإبداع وريادة الأعمال.

وعرف رئيس الجامعة الطلاب بأن الإبتكار، هو تحويل المعارف لاقتصاد لدفع عجلة التنمية، كما شرح للطلاب بأن ريادة الأعمال تنمي لدي الطلاب إقامة وإنشاء المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر لخلق فرص عمل حقيقية للخريج وذويه، بعيدا عن انتظاره لتوفير فرص عمل من الدولة.

يذكر أن جامعة سمنود التكنولوجية خاطبت وكلاء وزارة التربية والتعليم بمحافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ، بأن الجامعة تفتح أبوابها لزيارات طلاب المدارس الثانوية والمدارس الفنية حتى يتسنى لهؤلاء الطلاب معرفة تخصصات التعليم التكنولوجي المختلفة واستراتيجيات التعليم والتعلم، ومشاهدة طلاب الجامعة أثناء المحاضرات والتمارين العملية بما يسمح لهم تكوين الأفكار المستقبلية للإلتحاق بهذا المسار التعليمي لما يوفره من تدريب وفرص عمل حقيقية عقب التخرج.