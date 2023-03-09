جامعة الزقازيق تحصد 15 مشروعا ببرنامج دعم مشروعات التخرج

الشرقية - حمدى عبد العظيم

حصلت جامعة الزقازيق، على 15 مشروع من خلال برنامج دعم مشروعات التخرج "مشروعى بدايتى" للعام الدراسي 2023/2022 والممولة من أكاديمية البحث العلمي .

أشاد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق بفوز طلاب الجامعة بهذا العدد من مشروعات التخرج للطلاب من خلال برنامج بدايتي والممول من أكاديمية البحث العلمي، كما قدم الشكر لأبنائه الطلاب ، ومؤكدا على حرص الجامعة علي التشجيع المستمر للطلاب والمشاركة في مشروعات التخرج.

وأوضح الدكتور أحمد عسكورة مدير مركز إدارة المشروعات والابتكار وريادة الأعمال والتصنيف الدولي بالجامعة، بأن برنامج مشروعى بدايتى والممول من أكاديمية البحث العلمي يعتبر من المكونات الأساسية بالأكاديمية لضخ الأفكار الجديدة لسوق العمل والشركات الناشئة في مجالات مختلفة، وأن الدعم غير مقتصر فقط على كليات الهندسة والعلوم؛ ليشمل الدعم أكبر قاعدة طلابية فى مصر لأفضل المشروعات المقبولة فنيًا وفى كافة التخصصات.

وتنوعت المشروعات المدعومة هذا العام فى مجالات عدة تخدم خطة التنمية التى تتبناها الدولة ومنها على سبيل المثال السيارات الكهربائية، المدن الذكية، الذكاء الاصطناعى، التكنولوجيا الخضراء، الطاقة والمياه، تعلم الآلة، الأمن السيبراني، والتغيرات المناخية والعلوم التطبيقية

ومن جانبه أضاف الدكتور فريد سامي مدير وحدة مشروعات التطوير، أن دعم مشروعات التخرج بأكاديمية البحث العلمى لأنها تعد أكبر جهة داعمة لمشروعات التخرج فى مصر والوطن العربى من منطلق إيمانها بدور الشباب، فإنها تقدم الدعم لأفضل المشروعات فى كافة التخصصات.