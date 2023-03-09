"تعليم جنوب سيناء" تبدأ تدريبات المدرسين المقبولين بمسابقة 30 ألف معلم الإثنين

أعلن محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء عن بدء تدريبات المعلمين المقبولين بمسابقة 30 ألف معلم (رياض أطفال- فصل) الإثنين المقبل، بمدينة طور سيناء ولمدة أربعة أيام.

يأتى فى إطار توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وأضاف وكيل الوزارة أنه تم توزيع أعداد المقبولين بتخصص رياض الأطفال بقاعتى مدرسة السيد خديجة ومدرسة الشهيد إبراهيم الرفاعى الإعدادية بنين بإجمالى 69 معلما (مدرسة السيدة خديجة لعدد 34) وقاعة (الشهيد ابراهيم الرفاعى لعدد 35 ).

أما معلمو الفصل فتم توزيعهم على قاعتين الأولى بمدرسة الأهرام الرسمية لغات لـ 33 معلما، والثانية بقاعة الشهيد محمود ناجى الثانوية العسكرية لـ 33 معلما.