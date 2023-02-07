بدء التقدم لتظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية بجنوب سيناء لمدة 15 يوما

جنوب سيناء - فايزة مرسال

أعلن محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء اليوم الثلاثاء، عن بدء طلبات التقدم لتظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسى الأول 2022 2023 ولمدة (15) يومًا.

وأشار أحمد عبد العظيم مدير شؤون الطلبة والامتحانات رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية إلى أن من يرغب فى طلب التظلم بتقديم بطلب ثم يقوم بتوريد (35) جنيها عن كل مادة يتم توريدها بخزينة المديرية.

كما اعلن محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء أن غدا الأربعاء تعقد أعمال لجنة المقابلات الشخصية للسادة المرشحين للعمل كرؤساء لجان سير ومراقب أول لأعمال امتحانات الثانوية العامة 2023 لتعليم جنوب سيناء بمسرح مدرسة طور سيناء الثانوية الصناعية بمدينة طور سيناء وذلك فى تمام الساعة التاسعة صباحا لجميع العاملين سواء بديوان المديرية والإدارات.

وشددت إدارة شؤون الطلبة والامتحانات بالمديرية على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والالتزام بموعد المقابلة منعا للمساءلة القانونية.

وعلى جانب آخر، شاركت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء صباح اليوم بالتصفيات النهائية لمسابقة نجوم المكتبة فى القراءة للعام الدراسى 2022_ 2023 م تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وخالد فودة محافظ جنوب سيناء ومتابعة محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء بمشاركة كل من الطالبة نهى محمود بسيونى بمدرسة السيدة خديجة الإعدادية بطور سيناء، والطالب على غريب على بمدرسة الأمل الرسمية، والطالبة رضوى عزام سليمان بمدرسة رفاعة الطهطاوى الابتدائية، والطالبة بسمة اشرف بمدرسة الزهور الإعدادية بنات بطور سيناء.

وأشادت لبنة نايل موجه عام المكتبات بالمديرية بمنافسات طلاب وطالبات جنوب سيناء خلال التصفيات مشيدة بدعم السيد وكيل الوزارة ومتمنيا لهم التوفيق والسداد فى تلك التصفيات.

وأضافت الموجه العام أنه قد شارك فى التصفيات على مستوى المديرية 21 طالبا وطالبة من مختلف الإدارات وصعد للتصفيات النهائية على مستوى الجمهورية (6) طلاب (2) من كل مرحلة.