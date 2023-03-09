اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 مارس 2023 05:50 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تعليم الوادى الجديد: احتفاليات بيوم الشهيد فى مدارس المحافظة بمشاركة طلاب

الخميس، 09 مارس 2023 04:41 م
تعليم الوادى الجديد: احتفاليات بيوم الشهيد فى مدارس المحافظة بمشاركة طلاب جانب من الاحتفال
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تابع سيد عبد العزيز ، وكيل التعليم بالوادى الجديد فعاليات احتفال مدارس المحافظة بيوم الشهيد ، تخليدًا لذكرى استشهاد الفريق أول "عبدالمنعم رياض" رئيس أركان حرب القوات المسلحة، تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.
 
وتقام الاحتفاليات من منطلق الحرص على مشاركة الطلاب بتلك المناسبة العظيمة وتنمية روح الولاء للوطن بنفوسهم، وجرى توجيه المدارس بجميع الإدارات التعليمية التابعة للقطاع، بتخصيص الفقرة الإذاعية و المحاضرة الأولى للحديث عن يوم الشهيد والمحارب القديم، ونفذت المدارس مجموعة من الفقرات الخاصة بتلك المناسبة منها فقرات فنية وغنائية وشعرية تختص بيوم الشهيد ، وماقدمه شهداء مصر الأوفياء من أسمى معاني العطاء والإخلاص للوطن للحفاظ على عزة وكرامة المصريين.
 
كما احتفلت إدارة بلاط التعليمية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس بيوم الشهيد، تحت رعاية المهندس سيد عبدالعزيز مدير عام التربية والتعليم بالمحافظة، وبحضور محمد عبدالرازق محمد مدير عام الإدارة وأنور حمودة مبارز وكيل الإدارة التعليمية، ووفد من مدرسة اولاد عبدالله الإبتدائية الاعدادية.
 
 وقدم عدد من تلاميذ المدرسة فقرات عن يوم الشهيد، وجرى تكريم محمد توني أحمد مدير مدرسة بئر 7 السابق عرفانا بجهوده التى قام بها فى إثراء العملية التعليمية وقيادته للمدرسة فى لمسه وفاء بعد بلوغه سن التقاعد، كما احتفل توجيه رياض بيوم الشهيد إحياء ذكرى الشهيد عبد المنعم رياض.
 
 

الوادي الجديد

تعليم الوادي الجديد

يوم الشهيد

مدارس الوادي الجديد

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار مصريه



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة