تعليم الوادى الجديد: احتفاليات بيوم الشهيد فى مدارس المحافظة بمشاركة طلاب

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

تابع سيد عبد العزيز ، وكيل التعليم بالوادى الجديد فعاليات احتفال مدارس المحافظة بيوم الشهيد ، تخليدًا لذكرى استشهاد الفريق أول "عبدالمنعم رياض" رئيس أركان حرب القوات المسلحة، تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وتقام الاحتفاليات من منطلق الحرص على مشاركة الطلاب بتلك المناسبة العظيمة وتنمية روح الولاء للوطن بنفوسهم، وجرى توجيه المدارس بجميع الإدارات التعليمية التابعة للقطاع، بتخصيص الفقرة الإذاعية و المحاضرة الأولى للحديث عن يوم الشهيد والمحارب القديم، ونفذت المدارس مجموعة من الفقرات الخاصة بتلك المناسبة منها فقرات فنية وغنائية وشعرية تختص بيوم الشهيد ، وماقدمه شهداء مصر الأوفياء من أسمى معاني العطاء والإخلاص للوطن للحفاظ على عزة وكرامة المصريين.

كما احتفلت إدارة بلاط التعليمية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس بيوم الشهيد، تحت رعاية المهندس سيد عبدالعزيز مدير عام التربية والتعليم بالمحافظة، وبحضور محمد عبدالرازق محمد مدير عام الإدارة وأنور حمودة مبارز وكيل الإدارة التعليمية، ووفد من مدرسة اولاد عبدالله الإبتدائية الاعدادية.