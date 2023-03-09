تعرف على الفئات غير المصرح لها بالحج السياحي موسم 2023

كتب محمد أسعد

نصت الضوابط والإجراءات المنظمة للحج السياحي وحج الفردى للعام الحالي 1444 هجريًا 2023 ميلاديًا على عدد من الفئات غير المصرح لها صحيًا بالحج هذا العام.



والفئات غير المصرح لها هي: 1- مرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم جلسات غسيل كلوي.

2-مرضى تليف الرئة.

3- حالات السمنة المفرطة المرضية.

4- الحالات المتقدمة من ذوي أمراض القلب والأوعية الدموية والتليف الكبدي والأورام.

5- السيدات الحوامل فى الأشهر الأول والأخيرة.

6- الأمراض النفسية والزهايمر طبقا للتقارير الطبية المعتمدة.